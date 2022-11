Paul Cezanne et les Carrières de Bibémus Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

13100 EUR Découvrez la géologie du site : des blocs rocheux ocres-jaune exploités jusqu’au 18ème siècle pour bâtir la ville d’Aix-en-Provence, disséminés au coeur d’une nature sauvage. Une visite également botanique jusqu’au belvédère exposé sud, après un passage près du cabanon de pierre qui lui servait d’entrepôt-atelier. En fin de parcours, cachés dans la pinède, nous commenterons les reproductions des tableaux de Cezanne placés à l’endroit même où il a peint sur le motif.



➜ Visite à pied de 2h environ​

➜ Rendez-vous au parking de Bibémus (3080 chemin de Bibémus), devant la barrière DFCI, 10minutes avant.

➜ Attention places de parking limitées

➜ Langue : en français et anglais



Au coeur du Grand Site Sainte-Victoire, une visite historique au fil d'un parcours aménagé.

