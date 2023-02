PAUL BRUNSTEIN-COMPARD DANS PAUK LE LIEU PARIS Catégories d’Évènement: 75009

Paris

PAUL BRUNSTEIN-COMPARD DANS PAUK LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-03-29 21:30. Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Pauk, stand-upper en herbes, joue un one man show musical pour impressionner Samantha et la demander en mariage. Problème : elle n'est pas là. Face à cette lourde absence, l'humoriste enthousiaste et gauche se livre à travers un univers humoristique touchant et déjanté. Paul Brunstein EUR17.0 17.0 euros LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE 75009

Détails Catégories d’Évènement: 75009, Paris Autres Lieu LE LIEU Adresse 41 RUE DE TREVISE Ville PARIS Tarif 17.0-17.0 lieuville LE LIEU PARIS Departement 75009

PARIS 75009