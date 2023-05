Paul Brousseau New Morning, 19 juin 2023, Paris.

Le lundi 19 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif New Morning : 24.20 EUR

C’est à une soirée spéciale que Paul Brousseau nous convie, une invitation au voyage, suivant les itinéraires forts qui composent l’archipel des inspirations musicales du pianiste.

Cette soirée sera à la fois l’occasion d’une rencontre avec son univers acoustique, intimiste, mélodique, mais aussi l’opportunité de réunir dans une même soirée des artistes d’horizons divers, des instrumentistes classiques, jazz, des compagnons de route, des amis.

Un piano solo ouvre la soirée, Paul Brousseau se lance dans l’improvisation. Il est vite rejoint par son comparse et saxophoniste émérite Matthieu Metzger pour former leur duo « Source » (révélation jazz magazine 2017). Ensemble ils creusent le sillon des improvisations de l’instant. Une succession d’atmosphères introspectives ou dynamiques habitées par le souci d’une poésie au service de l’émotion.

Puis c’est un quatuor à cordes emmené par Bruno Ducret (violoncelle) qui prendra place. Quittant le piano un moment, Paul Brousseau nous présente des pièces pour quatuor à cordes et saxophone. Les six pièces qui seront jouées sont inédites. Elles sont inspirées par le temps et ses répétitions, par la nature et ses mécaniques harmonieuses surprenantes.

Enfin, un trio de jazz inédit avec les illustres Ramon Lopez (batterie) et Christophe Wallemme (contrebasse) viendra clôturer la soirée. Paul Brousseau a choisi de réunir ce trio uniquement pour l’occasion, afin de rendre ce jeu de l’improvisation encore plus vivant. Avec ces deux artistes à la sensibilité musicale incontournable que sont Christophe Wallemme et Ramon Lopez, ils joueront des standards célèbres et une composition personnelle du pianiste pour cette rencontre au casting à la fois inspirant et exceptionnel.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/517508247062422/ https://www.facebook.com/events/517508247062422/ https://www.newmorning.com/20230619-5736-paul-brousseau.html

Paul Brousseau