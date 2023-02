PAUL BRINGS THE NOISE #8 RANK-O + MULE JENNY + DELACAVE PAUL B. – MASSY, 1 avril 2023, MASSY.

PAUL BRINGS THE NOISE #8 RANK-O + MULE JENNY + DELACAVE PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:30 (2023-04-01 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

ATMAC Lic. 1-10359/5 Pour cette 8ème « Paul Brings the Noise » organisée en partenariat avec le Club de Smurf, aventurez-vous sur des sentiers semés de pop, de math rock, de gloomy wave ou de synth punk… On ne parle ici pas du métier à tisser mais du projet solo du batteur/chanteur Etienne Gaillochet (We Insist !), qui loin de filer du mauvais coton a confectionné ce Mule Jenny, projet de pop-rock hybride plein de dextérité, à l’énergie singulière. Seul aux commandes, le musicien a composé l’album « All These Songs Of Love And Death » (2018) fait d’expérimentations, de rythmiques complexes, d’harmonies inhabituelles sans jamais perdre le fil rouge vocal et mélodique. Cet ovni là se nourrissant volontiers de noise et de math rock, c’est tout naturellement que Max Roy et Théo Guéneau des Lysistrata ont rapidement rejoint le navire pour former sur scène un trio des plus réjouissants ! Des harmonies sonnantes et dissonantes, un étonnant mélange d’ombre et de lumière, des sentiers tortueux : c’est Delacave. Ala force d’une basse profonde, d’un orgue brumeux, de percussions lancinantes et d’un chant doux/amer, le duo développe une gloomy wave progressive où la fébrilité devient force, dans un grand écart flou entre l’impressionnisme coloré et le baroque noir. Leur 4ème opus est prévu pour mars 2023 et si l’on se fie à leur précédent « The Window Has no Glass » (2017), il se pourrait bien qu’il nous fasse plonger dans une atmosphère obscure, étourdissante, à l’imaginaire riche et à la destination incertaine. Rank-O fait partie de ces groupes qui assument totalement d’emprunter des chemins de traverse. Quatuor savoureux d’inventivité, le groupe se faufile entre les genres, du punk au math rock en passant par l’indie rock, fonce à toute allure vers sa propre voie et invente sa musique du futur. Le premier album du groupe « De Novo » (2022) est un concentré de joyeusetés musicales piochant sans réserve dans le synth punk épique, la pop électrique ou le rock déjanté et multicolore pour produire des compositions énergiques célébrant autant les structures complexes que les mélodies immédiates.

Votre billet est ici

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

ATMAC Lic. 1-10359/5

Pour cette 8ème « Paul Brings the Noise » organisée en partenariat avec le Club de Smurf, aventurez-vous sur des sentiers semés de pop, de math rock, de gloomy wave ou de synth punk…

On ne parle ici pas du métier à tisser mais du projet solo du batteur/chanteur Etienne Gaillochet (We Insist !), qui loin de filer du mauvais coton a confectionné ce Mule Jenny, projet de pop-rock hybride plein de dextérité, à l’énergie singulière. Seul aux commandes, le musicien a composé l’album « All These Songs Of Love And Death » (2018) fait d’expérimentations, de rythmiques complexes, d’harmonies inhabituelles sans jamais perdre le fil rouge vocal et mélodique. Cet ovni là se nourrissant volontiers de noise et de math rock, c’est tout naturellement que Max Roy et Théo Guéneau des Lysistrata ont rapidement rejoint le navire pour former sur scène un trio des plus réjouissants !

Des harmonies sonnantes et dissonantes, un étonnant mélange d’ombre et de lumière, des sentiers tortueux : c’est Delacave. Ala force d’une basse profonde, d’un orgue brumeux, de percussions lancinantes et d’un chant doux/amer, le duo développe une gloomy wave progressive où la fébrilité devient force, dans un grand écart flou entre l’impressionnisme coloré et le baroque noir. Leur 4ème opus est prévu pour mars 2023 et si l’on se fie à leur précédent « The Window Has no Glass » (2017), il se pourrait bien qu’il nous fasse plonger dans une atmosphère obscure, étourdissante, à l’imaginaire riche et à la destination incertaine.

Rank-O fait partie de ces groupes qui assument totalement d’emprunter des chemins de traverse. Quatuor savoureux d’inventivité, le groupe se faufile entre les genres, du punk au math rock en passant par l’indie rock, fonce à toute allure vers sa propre voie et invente sa musique du futur. Le premier album du groupe « De Novo » (2022) est un concentré de joyeusetés musicales piochant sans réserve dans le synth punk épique, la pop électrique ou le rock déjanté et multicolore pour produire des compositions énergiques célébrant autant les structures complexes que les mélodies immédiates.

.14.0 EUR14.0.

Votre billet est ici