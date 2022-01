Paul Bertier L’espace Icare, 5 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Paul Bertier

du mardi 5 avril au vendredi 29 avril à L’espace Icare

Paul Bertier aime associer rigueur et sensibilité, travail conceptuel et manuel. Il s’interroge sur l’urbanité et sa mise en oeuvre, ses bords, ses frontières, ses horizons. Pour explorer cet imaginaire, il construit des images ambivalentes. Il cherche un point d’émergence de la ville, entre expérience sensible et imaginaire collectif. Ses images procèdent d’un jeu de transposition poétique comme d’un travail sur le vide et l’épure. Apparaissent alors des formes en tension entre le particulier et l’universel, le naturel, l’artificiel. Mais c’est aussi un travail sur l’acte de peindre et de dessiner où les motifs de la ville font office de programme. Chaque surface a ses qualités propres : le grain prononcé d’un bitume répond à la nuance modelée d’un massif ; le chevauchement de deux couleurs dialogue avec le tracé rapide d’un végétal… Les images sont pensées à la fois comme objets plastiques et comme supports de projections afin que le spectateur forme son propre chemin dans ces espaces en équilibre. **Du 5 au 29 avril 2022** Du lundi au vendredi de 9h à 22h le samedi de 10h à 18h Pendant les vacances scolaires : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Entrée libre

Vernissage le jeudi 7 avril à partir de 18h30 / Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art de l’espace Icare

L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



