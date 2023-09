Ecrire en anglais Paul B / Massy / 91 Massy, 7 octobre 2023, Massy.

Ecrire en anglais Samedi 7 octobre, 16h00 Paul B / Massy / 91 Sur inscription

Dans le cadre d’un projet musical, en solo ou en groupe, vous écrivez en anglais et souhaitez peut-être améliorer vos compétences linguistiques. Ou peut être hésitez-vous à vous lancer. Car la démarche n’est pas aussi évidente à bien y regarder !

Pourquoi écrire en anglais ? Comment ? Quelles sont les raisons qui nous poussent à choisir une langue plutôt qu’une autre ? Comment démêler compétences réelles et fantasmées ? Quels sont les outils pour s’améliorer et écrire des paroles en anglais plus convaincantes ?

Autant de questions que Guillaume Destot vous propose d’explorer concrètement dans cette conférence interactive de 3h, où chacun·e est invité·e à partager témoignages et questionnements tout au long de la discussion afin de répondre le plus précisément à vos attentes.

Guillaume Destot partage son temps entre son activité d’auteur-compositeur-interprète (Vim Cortez, NATION), et l’enseignement de la littérature anglophone en classe préparatoire littéraire. Il est également auteur et co-auteur de textes en anglais pour d’autres artistes (Atlantis Chronicles, Sloww, Joan Alasta, John Linhart, Steffin, I Love My Neihnours, …) et pour l’éditeur Musigamy.

Paul B / Massy / 91 6 allée du Quebec Massy Massy 91300 Atlantis Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T16:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

Paul B Anglais