Rencontre-conférence: avec Gaspar Claus Paul B / Massy / 91 Igny Catégories d’évènement: Essonne

Igny

Rencontre-conférence: avec Gaspar Claus Paul B / Massy / 91, 12 octobre 2022, Igny. Rencontre-conférence: avec Gaspar Claus Mercredi 12 octobre, 19h30 Paul B / Massy / 91

Entrée libre sur réservation

Secrets de fabrication d’un live : de l’album « Tancade » à la scène Paul B / Massy / 91 6 allée du Quebec Massy Palaiseau Igny 91430 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.gasparclaus.com/ »}] Le violoncelliste Gaspar Claus vous invite dans les coulisses de la création de son spectacle pour Tancade, son 1er album sorti en 2021 et présenté la même année à Paul B dans le cadre du festival des Primeurs de Massy. Il sera de nouveau sur la scène de Paul B le 13 octobre, en première partie de GoGo Penguin ! Au programme : les dispositifs techniques utilisés avec démonstrations à l’appui (circulation entre le violoncelle et les machines, utilisation du logiciel de MAO) et l’histoire de la création et le fonctionnement de la scénographie… Une rencontre à ne pas manquer, que l’on soit musicien·ne ou curieux·se !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T19:30:00+02:00

2022-10-12T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Igny Autres Lieu Paul B / Massy / 91 Adresse 6 allée du Quebec Massy Palaiseau Ville Igny Age maximum 99 lieuville Paul B / Massy / 91 Igny Departement Essonne

Paul B / Massy / 91 Igny Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/igny/

Rencontre-conférence: avec Gaspar Claus Paul B / Massy / 91 2022-10-12 was last modified: by Rencontre-conférence: avec Gaspar Claus Paul B / Massy / 91 Paul B / Massy / 91 12 octobre 2022 Igny Paul B / Massy / 91 Igny

Igny Essonne