FEFE Paul B Massy, samedi 23 mars 2024.

Depuis ses débuts au sein du groupe de rap OFX puis du collectif Saïan Super Crew, Feniksi devenu Féfé n’a cessé d’enrichir sa palette sonore. Embarqué dans une carrière solo en 2009 il propose une musique plus personnelle et teintée d’influences soul, rock, chanson et rythmes Yoruba. Connu pour ses prestations scéniques mémorables pleines d’énergie positive et de générosité, il nous revient avec un nouvel album à paraître début 2024 qui promet beaucoup.

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Paul B 6, ALLÉE DU QUEBEC 91300 Massy 91