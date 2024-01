MADEMOISELLE / AMMAR 808 Paul B Massy, samedi 16 mars 2024.

Rodolphe Burger (voix, guitare), Mehdi Haddab (oud électrique) et Sofiane Saidi (voix, claviers, machines, basse) se sont souvent croisés ces dernières années, tout comme nous les avons déjà croisés à Paul B ! Ces trois-là ont eu la bien belle idée de se retrouver autour d’un projet commun, une hydre à trois (fortes) têtes. Mademoiselle, c’est la merveilleuse rencontre entre le raï de Sidi Bel Abbès et le blues du Delta, faisant escale à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace ! C’est dans cette région que le super-groupe a enregistré son premier album sorti en mars 2023. Fait de compositions communes en français et en arabe et agrémenté de reprises en anglais, l’album est un concentré enivrant et poétique de deux voix chaudes et singulières et d’un oud au groove puissant. Une transe tout simplement irrésistible.La transe est également au cœur du projet du producteur tunisien Sofyann Ben Youssef, homme-orchestre aux commandes d’Ammar 808 et fervent chercheur de ponts entre musiques traditionnelles et électroniques. Après avoir parcouru l’Afrique du Nord avec « Maghreb United » et l’Inde avec « Global Control / Invisible Invasion », il frappe de nouveau en 2023 avec Super Stambeli, un EP en forme de plongée hypnotique dans les traditions vaudous des terres africaines. A l’aide de synthétiseurs et de percussions, il nous offre une interprétation contemporaine de la musique Stambeli, rituel musical thérapeutique tunisien. À un rythme effréné, les instruments traditionnels (guembri, qraqeb), les chœurs et les machines nous emportent dans une expérience sonore qui marque les esprits en plus de les convoquer !

Début : 2024-03-16

