Massy ALIOCHA SCHNEIDER Paul B Massy, 9 mars 2024, Massy. En Première Partie : ARTHUR FU BANDINIComédien, auteur, compositeur, interprète, l’ultra talentueux Aliocha Schneider présentera cette année sur scène son troisième album (le premier en français). Des chansons aux accents de pop anglo-saxonne, sur l’amour, la relation à distance et les désirs. Un album chaud, écrit et composé à Athènes pendant le tournage de la série « Salade Grecque ».

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30
Paul B
6, ALLÉE DU QUEBEC
91300 Massy

