Pourquoi un arbre est une poule ? Paul B Massy, 2 mars 2024, Massy.

Pourquoi un arbre est une poule ? Samedi 2 mars 2024, 11h00 Paul B

Début : 2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Les spectacles de Marc Lacourt semblent se construire sous nos yeux de spectateurs et spectatrices, et c’est fascinant ! Fascinant d’observer des corps qui dansent, des objets qui bougent et un décor qui se dessine au fur et à mesure… Tout ce petit monde s’organise pour nous offrir un grand moment de douce poésie du temps présent. Les spectacles de Marc Lacourt semblent aussi se construire avec nous, spectateurs et spectatrices, et c’est jubilatoire ! Jubilatoire de participer, de chercher ensemble, d’être les uns avec les autres. Bref, « Pourquoi un arbre est une poule ? » est un spectacle à vivre et qui rend heureux, tout simplement.

Autour du spectacle :

Atelier parents/enfants « Petit-déjeuner dansé »

Samedi 2 mars, 10h – à partir de 4 ans (sur réservation)

Avec Mathieu Parola du Collectif des Corps des Rails

Avant le spectacle « Pourquoi un arbre est une poule ? », nous vous proposons une séance d’éveil corporel et dansé.

