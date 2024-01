ALELA DIANE Paul B Massy, 1 mars 2024, Massy.

En septembre dernier, lorsqu’une violente tempête s’abat sur la côte nord-ouest des États-Unis, des feux de forêt sans précédent envahissent la région d’une épaisse fumée. Rongée par l’angoisse, Alela Diane décide de s’assoir au piano dans son studio de Portland.Le lendemain, l’artiste connue pour son “indie-folk d’une beauté pure” (Paste Magazine) enregistre une version préliminaire de l’épique “Howling Wind”. Ce sera le premier titre de son sixième album studio, Looking Glass, un opus aussi cathartique qu’éthéré.“Elle a cette sorte de voix qui raconte notre désenchantement et nous apaise à la fois”, écrit Jim Vorel dans Paste Magazine. C’est l’équivalent musical de quelqu’un qui pose la main sur votre épaule et vous dit : “Je suis là si tu as besoin de parler”.Dans des périodes comme celle que nous vivons actuellement, ces nouvelles chansons aussi obsédantes que réfléchies semblent toutes demander : où peut-on trouver refuge ?Cette quête d’un abri fait le lien entre Looking Glass et l’ensemble de son oeuvre, qui aborde souvent ce que veut dire “être chez soi”, au passé et au présent.

