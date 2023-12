JOAO SELVA Paul B Massy, 8 février 2024, Massy.

En voilà du soleil, un grand soleil bien doux et chaud, tout droit venu du pays du forrò et de la samba ! Joao Selva, né à Rio et lyonnais d’adoption, est un oiseau rare, représentant singulier d’une pop solaire qui réactualise la révolution tropicaliste des années 70 en proposant un turbulentmélange de samba, soul, jazz et funk. Dans les nouvelles chansons de « Passarinho », son dernier album paru en février 2023, il nous embarque dans un univers musical foisonnant et passionnant reflet de la culture et de l’histoire brésilienne : du semba angolais au funaná capverdien, en passant par le zouk caribéen ou la rumba congolaise, Joao Selva digère aussi l’apport des musiques nord américaines et incorpore librement des éléments venus d’ailleurs aux irrésistibles rythmiques du Brésil. De ses chansons entrainantes et sensuelles, adossées à un groove radieux, on retiendra principalement un optimisme galvanisant et une invitation toujours joyeuse à danser !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

Réservez votre billet ici

Paul B 6, ALLÉE DU QUEBEC 91300 Massy 91