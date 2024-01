Les apéros-sensibles : Aurus Paul B Massy, mardi 6 février 2024.

Les apéros-sensibles : Aurus maloya moderne Mardi 6 février, 19h30 Paul B Entrée libre

Début : 2024-02-06T19:30:00+01:00 – 2024-02-06T22:00:00+01:00

Un apéro pour la convivialité, et du sensible pour la découverte ! Formule magique originellement imaginée pour la sortie de résidence du groupe Édredon Sensible en 2021, les apéros sensibles sont l’occasion de venir découvrir, en entrée libre, des projets musicaux dont les lives se construisent sur la scène de Paul B lors de résidences.

Aurus est le projet solo de Bastien Picot, découvert aux Primeurs de Massy en 2021 à l’occasion de la sortie de son premier album « Chimera ». Véritable ovni musical et visuel, le chanteur et musicien revisite avec brio la tradition du maloya en le teintant de modernité, entre pop orchestrale, sonorités électroniques et musiques du monde. Avec l’EP Strange Stone sorti à l’automne 2023, Aurus dévoile le premier volet d’un nouveau projet très ambitieux intitulé « PRISM ».

Après deux résidences à Paul B entre septembre 2023 et février 2024, Aurus vous propose un aperçu de son nouvel opus à venir dans une performance exclusive !

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ https://www.facebook.com/paulb.lasalle/;https://twitter.com/paulblasalle?lang=fr;https://www.facebook.com/lesprimeursdemassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 75 12 80 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@paul-b.fr »}] Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

