Pixvaé + La Mòssa + L’Etrangleuse Paul B Massy, jeudi 1 février 2024.

Pixvaé + La Mòssa + L’Etrangleuse folklores modernes réels et imaginaires Jeudi 1 février, 20h30 Paul B Plein 18€ / Réduit – Adhérents 14€ / Abonnés 10€

Cette soirée est une invitation à observer la tectonique des plaques terrestres à l’œil nu, chacun de ces groupes composant à sa manière une collision poétique des continents, des folklores et des imaginaires, voire des folklores imaginaires.

Pixvaé place Lyon au carrefour embouteillé de l’Afrique, de l’Atlantique et du Pacifique. Entre polyrythmies et chants afro-colombiens, énergie rock-noise et jazzcore, le groupe franco-colombien nous embarque dans une transe enivrante évoquant les débuts de l’épopée transe-continentale. Fidèle à la tradition d’hybridation permanente des musiques du méta-continent noir, il articule ce nouveau répertoire autour d’un focus sur la marimba de chonta, instrument central du currulao colombien.

La Mòssa, c’est un c(h)oeur de cinq chanteuses bien décidées à mêler leurs timbres et leurs percussions en secouant quelques stéréotypes. Abreuvées à la source de répertoires traditionnels et séculaires, elles plongent dans ces racines pour en extraire une musique en forme d’agape musicale, subtile, fiévreuse et engagée. De l’Italie méridionale à la Réunion en passant par l’Espagne ou l’Occitanie, le voyage est total.

L’Etrangleuse c’est l’union improbable d’une harpiste à pédale et d’un guitariste électrique. Ils créent ensemble une musique étonnante, puisant son inspiration dans les airs traditionnels d’un pays qui n’existe pas, un post-rock de chambre, un punk contemplatif ouvrant vers des musiques africaines de cercle polaire.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY

