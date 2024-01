Vanessa Wagner Paul B Massy, 27 janvier 2024, Massy.

Vanessa Wagner Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Paul B Plein 22€ / Réduit – Adhérents 18€ / Abonnés 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

Musicienne singulière et imprévisible, la pianiste Vanessa Wagner occupe plusieurs mondes jumeaux : elle allie le classique du conservatoire à la composition contemporaine et au minimalisme. Réputée pour ses couleurs musicales, son vaste répertoire sans cesse renouvelé est le miroir d’une personnalité toujours en éveil, tissant des liens entre des univers trop souvent cloisonnés. En témoignent ses collaborations multiples avec des artistes aussi différents que Murcof ou Rone, Yoann Bourgeois, Arthur H, Romane Bohringer. Vanessa Wagner sculpte avec passion un sillon original loin des sentiers battus, avec l’amour du travail bien fait et la précision d’une orfèvre. Entre répertoire classique et projets innovants, cet itinéraire audacieux est salué par moult distinctions internationales, ses concerts sonnent comme une invitation à un voyage introspectif et lumineux où le timbre du piano acoustique résonne avec sensualité.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ https://www.facebook.com/paulb.lasalle/;https://twitter.com/paulblasalle?lang=fr;https://www.facebook.com/lesprimeursdemassy/ [{« type »: « link », « value »: « https://paul-b.fr/evenements/vanessa-wagner/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@paul-b.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 75 12 80 »}] Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

essonne musique