MAX BOUBLIL THEATRE MUNICIPAL Bethune, 3 février 2024, Bethune.

On l’a découvert au début des années 2010 en post-ado débraillé, poussant la chansonnette sur des titres osés et rapidement devenus incontournables (Ce soir tu vas prendre, J’aime les moches). On a suivi son ascension au cinéma. Avec des rôles comiques (Robin des bois, la véritable histoire), romantiques (Prêt à tout) ou joliment nostalgiques (Play). Cette fois, Max Boublil revient à l’essentiel : la scène. Dans la lignée de son précédent one-man show, où il racontait avec beaucoup d’autodérision le tournant de la quarantaine et son quotidien de papa, le Parisien continue de se dévoiler. Ses filles, sa mère, ses angoisses… L’humoriste tire un bilan tendre mais sans concession de sa vie d’adulte, pour le plus grand plaisir de son public… qu’il n’hésite pas à chambrer ! Mieux qu’une thérapie de groupe.

Tarif : 19.00 – 36.20 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:00

THEATRE MUNICIPAL boulevard Victor Hugo 62400 Bethune