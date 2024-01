Coelho + Jewel Usain (+ 1ère partie Le W.) Paul B Massy, 26 janvier 2024, Massy.

Coelho + Jewel Usain (+ 1ère partie Le W.) Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 Paul B Plein 18€ / Réduit – Adhérents 14€ / Abonnés 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T23:00:00+01:00

Jeune talent originaire de Nantes, Coelho inscrit son nom dans le rap français en 2017 en publiant son premier projet « Philadelphia » accompagné de son frère Be Dar, compositeur multi-instrumentaliste. Il a choisi son nom de scène en référence à l’auteur de l’Achimiste, Paulo Coelho. Il se fait repérer par le label Mezoued Records (le label de Tunisiano) et délivre le projet « Vanités » paru en 2018 qui lui permettra de faire les premières parties de la tournée des Zéniths de Vald et ceux de Sniper en 2019. Après 3 EP sorties entre 2020 et 2022, Coelho revient en 2023 avec une participation remarquée à la Saison 2 de « Nouvelle Ecole » sur Netflix, se hissant jusqu’à la finale du programme, avant de sortir son nouveau projet « Le soleil ne s’éteint jamais » en juillet 2023. Son rap posé et imprégné de sincérité évoque ses états d’âme sur des prods mélodieuses et avec un flow tout-terrain.

Jewel Usain est un rappeur français originaire d’Argenteuil qui depuis 2018 enchaîne les apparitions musicales avec des singles, des E.P… Il ne laisse rien au hasard dans sa musique : l’image est soignée, les textes sont précis et l’interprétation de Jewel au micro comme à la caméra vient couronner le tout. C’est cette rigueur qui fera que les yeux se tournent enfin vers lui, notamment avec la sortie de son EP « Mode Difficile » au printemps 2021. 2023 marquera son grand retour avec l’arrivée de son 1er album. Deux extraits, dont un feat avec Prince Waly, ont déjà été dévoilés et ont su conquérir ses auditeurs. Ces extraits prometteurs révèlent une évolution artistique marquante, affirmant le style et la vision de Jewel.

En début de soirée, le rappeur palaisien et habitué de Paul B, Le W. viendra présenter ses morceaux et mettre le feu.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ https://www.facebook.com/paulb.lasalle/;https://twitter.com/paulblasalle?lang=fr;https://www.facebook.com/lesprimeursdemassy/ [{« type »: « link », « value »: « https://paul-b.fr/evenements/coelho-jewel-usain/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 75 12 80 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@paul-b.fr »}] Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

concert musique