Bombino Paul B Massy, 25 janvier 2024, Massy.

Bombino Jeudi 25 janvier 2024, 20h30 Paul B Plein 22€ / Réduit – Adhérents 18€ / Abonnés 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T23:00:00+01:00

Le nigérien, Omara « Bombino » Moctar est de retour en cette rentrée, avec sa guitare et son blues du désert, avec sa voix douce et envoûtante, et bien sûr avec son charisme renversant ! Alors que son dernier opus, Deran, lui avait valu une nomination aux Grammy Awards (une première pour un artiste nigérien) et une reconnaissance accrue, son nouvel album « Sahel » est sans doute son œuvre la plus personnelle, la plus puissante et aussi la plus politique. C’est l’album le plus diversifié sur le plan sonore, une qualité qu’il s’est efforcé d’atteindre pour refléter directement la « tapisserie complexe » de cultures et de peuples qui composent le Sahel lui-même. Contraint de vivre en exil durant une partie de son enfance, confronté tout petit aux affrontements entre la communauté touareg et les gouvernements du Niger, Bombino porte un esprit de révolution dans sa musique. Celui qui a souvent été comparé à Jimi Hendrix et qui est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs guitaristes au monde, chante encore et toujours l’amour et la paix à travers ses albums et ses concerts. Une star du désert sera de passage à Massy !

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

