Trois voix, quatre saisons Paul B Massy, 21 janvier 2024, Massy.

Trois voix, quatre saisons Dimanche 21 janvier 2024, 16h30 Paul B pass famille : 5€ / abonnés/adhérents : 5€ / tarif plein : 10€

Passionnés par les chants de leurs pays respectifs et des régions voisines, Nils Peschanski, Teresa Campos et Darragh Quinn captent avec leurs instruments et leurs voix l’ancestralité et l’universalité de ces répertoires traditionnels et les enrichissent de manière organique et totalement innovante, en nous projetant sous un ciel étoilé, au creux de la montagne et de ses échos ou sous une averse d’été, grâce à des enregistrements sonores sur le terrain. Le trio traverse les frontières linguistiques, géographiques et musicales pour créer une musique moderne et sensorielle transcendant le temps et l’espace. Curieux de la façon dont le son a évolué, ils utilisent des échantillons, des boucles, des enregistrements, pour nous immerger dans des espaces sonores inexplorés où musiques traditionnelles et musiques électroniques cheminent à l’unisson. Un concert d’une grande richesse musicale et émotionnelle, à vivre en famille, avec les petits et les grands !

Autour du spectacle :

Atelier parents/enfants

Dimanche 21 janvier, 15h (sur réservation)

Avant leur concert, les musiciens de « Trois voix, quatre saisons » partageront avec quelques participants un morceau de leur répertoire composé de chants traditionnels du monde.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY

