Fin : 2024-01-21T15:00:00+01:00 – 2024-01-21T16:30:00+01:00 Nous vous proposons ces rendez-vous gratuits pour profiter, en famille et en toute simplicité, de découvertes artistiques autour de différentes thématiques présentes cette saison.

Attention, les places sont limitées, pensez à réserver ! Avec Nils Peschanski, Darragh Quinn et Teresa Campos

Avant leur concert, les musiciens de « Trois voix, quatre saisons » partageront avec quelques participants un morceau de leur répertoire composé de chants traditionnels du monde.

Paul B
6 Allée de Québec
91300 MASSY

