Bœuf des studios (Im)parfait Vendredi 12 janvier 2024, 20h00 Paul B Entrée libre / Inscription sur place

Après une première édition endiablée en 2023, le bœuf des studios animés par le groupe Imparfait fait son retour à Paul B !

Vous chantez/jouez d’un instrument et vous souhaitez vous jeter à l’eau dans une ambiance conviviale et bienveillante ? Montez sur la scène de Paul B et venez faire revivre les classiques qui ont marqué l’histoire du rock et de la pop. Cette soirée, en entrée libre, s’adresse aux musicien·ne·s de tous niveaux ainsi qu’au public curieux de les découvrir.

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire sur place à votre arrivée.

1-Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun

2-Sly and the family Stone- Everyday People

3-The Bangles – Walk like an Egyptian

4-Janet Jackson – Together Again

5-Kate Bush – Babooshka

6-The Cranberries – Zombie

7-Maroon 5 – This Love

8-Jet – Are You Gonna Be My Girl

9-Patti Smith – Because the Night

10-Måneskin – Gossip

11-Radiohead – Karma Police

12-The Beatles – Hey Jude

13-No Doubt – Just A Girl

14-Weezer – Island In The Sun

15-Les Rita Mitsouko – Marcia Baila

16-Skip The Use – Cup Of Coffee

17-Billie Eilish – What Was I Made For?

18-Pierre de Maere – Un jour je marierai un ange

19-Nirvana – Territorial Pissings

20-Telephone – Un Autre Monde

21-Dolly Parton – Jolene

22-Take me down – The Pretty Reckless

23-Treasure – Bruno Mars

24-Just the two of us – Bill Withers

25-Oasis – Live Forever

Si vous souhaitez proposer d’autres morceaux, changer la tonalité des morceaux de la liste, ou pour toute question, merci d’écrire à cette adresse email en amont : boeufdesstudios@gmail.com

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

