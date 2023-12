Rocío Márquez y Bronquio Paul B Massy, 11 janvier 2024, Massy.

Rocío Márquez y Bronquio Jeudi 11 janvier 2024, 20h30 Paul B Plein 24€ / Réduit – Adhérents 20€ / Abonnés 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T23:30:00+01:00

Album choc de l’année 2022 pour de nombreux critiques (et pour nous !), Tercer Cielo signe la rencontre incandescente entre une des plus belles voix du flamenco, celle de Rocío Márquez, et des productions de Bronquio, artiste électro sévillan. Ensemble ils emportent le cante jondo dans une navette spatiale, lui font faire sept fois le tour du Soleil, et nous le ramènent tout neuf, brillant et rétro-futurisé !!! L’essence du chant traditionnel est ici sublimée par le travail libertaire du producteur, c’est noisy, gorgé de basses, médiéval, alternatif, électronique, c’est viscéral comme sait l’être le « chant profond », c’est téméraire tout en étant totalement respectueux de l’identité de cet art populaire et multiséculaire. Pas question pour cette grande chanteuse de simplement poser ses vocalises andalouses sur des beats électro, ici les univers et les cultures s’entremêlent dans une symbiose artistique naturelle. Percussions, claviers analogiques, samples, bruitages et pulsations électro semblent danser avec le chant militant de Rocío, tissant un kaléidoscope d’atmosphères extatiques. Une expérience unique à découvrir impérativement en ce début d’année.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ https://www.facebook.com/paulb.lasalle/;https://twitter.com/paulblasalle?lang=fr;https://www.facebook.com/lesprimeursdemassy/ [{« type »: « link », « value »: « https://paul-b.fr/evenements/rocio-marquez-y-bronquio/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 75 12 80 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@paul-b.fr »}] Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

musique music