The Psychotic Monks + The Guru Guru Paul B Massy, 16 décembre 2023 19:30, Massy.

The Psychotic Monks + The Guru Guru Samedi 16 décembre, 20h30 Paul B Plein 18€ / Réduit – Adhérents 14€ / Abonnés 10€

Chez les Psychotic Monks, tout est question de partage et d’alchimie ! C’est un groupe sans leader où tous les membres écrivent, composent et chantent et où le chaos n’existe que dans la musique. Depuis la sortie de leur premier opus Silence Slowly and Madly Shines en 2017, la trajectoire de ces moines psychotiques se dessine collectivement, avec ce désir profond d’explorer toujours plus. En février 2023 sort leur troisième album « Pink Colour Surgery », solide confirmation d’une maturité grandissante et concentré d’une chirurgie sonore disséquant les sons : ça groove, ça explose, c’est jubilatoire et incendiaire à la fois ! Composé par de longues improvisations en studio, en totale connexion avec l’inconscient, il est taillé pour le live et nous surprend tel un acte de résistance à la violence ambiante !

Digne représentant d’une scène belge en pleine effervescence, The Guru Guru est une des réjouissances de l’année pour les oreilles avides de guitares aiguisées, de batteries assommantes et de riffs entêtants. Car après avoir sorti un EP, un 7 pouces, un 10 pouces (split record avec l’excellent trio belge –décidément !- Brutus) et deux albums, le groupe math-rock à tendance noise revient en octobre 2023 avec Make (less) babies, entièrement autoproduit. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le quintet vient de dévoiler un premier single, « Lotta Tension », qui présage d’autres titres erratiques et un album revendicateur ! Encensé pour ses performances live, The Guru Guru est un groupe à voir absolument…

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ https://www.facebook.com/paulb.lasalle/;https://twitter.com/paulblasalle?lang=fr;https://www.facebook.com/lesprimeursdemassy/ [{« type »: « email », « value »: « contact@paul-b.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0169751280 »}, {« type »: « link », « value »: « https://paul-b.fr/evenements/the-psychotic-monks/ »}] Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

essonne massy