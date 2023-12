David Walters (+ 1ère partie Ariel Tintar) Paul B Massy, 15 décembre 2023 19:30, Massy.

David Walters (+ 1ère partie Ariel Tintar) Vendredi 15 décembre, 20h30 Paul B Plein 20€ / Réduit – Adhérents 16€ / Abonnés Gratuit

Présent sur la scène française depuis le début des années 2000, le chanteur et multi-instrumentiste David Walters s’y est installé avec un son bien à lui, qu’il appelle lui-même le « soul-créole ». Dans cette musique métissée qui est la sienne, on entend le cœur trépidant de l’âme tropicale des Antilles, cette âme composite qui vibre aux rythmes et aux mélodies de l’Afrique, et David Walters avec sa créativité collaborative est devenu maître dans l’art de dresser des ponts par-dessus les mers, celle des Caraïbes en premier lieu. David sublime ce lien, cette filiation entre les musiques de la Caraïbe et les musiques du temps présent. Dans « Soul Tropical », son bien nommé dernier album, un mélange de soul, de funk, de sons hip-hop, de house, forme le subtil mélange d’une joyeuse invitation à danser, à célébrer et à chanter. Et on peut faire confiance à David Walters, en véritable showman, pour enflammer Paul B, en ce vendredi soir de décembre !

Ariel Tintar puise aussi son inspiration dans ses racines antillaises, et délivre une pop élégante et délicatement orchestrée. En français ou en créole, sa poésie, portée par une voix puissante et sensible, nous embarque dans une expérience d’une grande richesse musicale.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France http://paul-b.fr/ Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:00:00+01:00

