Comme suspendu Paul B Massy, 13 décembre 2023, Massy.

Comme suspendu Mercredi 13 décembre, 15h00 Paul B pass famille : 5€ / abonnés/adhérents : 5€ / tarif plein : 10€

Dans « Comme suspendu », un ballon rouge devenu marionnette est le personnage principal attachant d’un parcours aérien hors-norme, autour de la découverte de soi et de l’autre. Une petite pépite de poésie, sans paroles, mêlant les arts de la marionnette et ceux du cirque pour raconter une rencontre improbable et suspendue… Dans le sillage de ce personnage étonnant, prenons le temps, au présent, de se suspendre, de perdre la notion du haut et du bas, pour regarder les choses autrement.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

jeune public en famille