Les Vulves Assassines + Mss Frnce Paul B Massy, 9 décembre 2023, Massy.

Les Vulves Assassines + Mss Frnce Samedi 9 décembre, 20h30 Paul B Plein 18€ / Réduit – Adhérents 14€ / Abonnés 10€

Après Godzilla 3000 (2019) et Das Kapital (2022), Il est probable qu’un troisième album s’impose pour Les Vulves Assassines vu l’état actuel des choses ! Chez ce trio punk rap très techno, la révolte rime avec rigolade et la rage s’exprime dans la fête. Sa mission : laisser s’exprimer la colère en faisant danser fort, chanter en cœur, saigner les oreilles. Cette fureur punk électronique se caractérise par des slogans scandés en boucle, qui n’épargnent personne, abordant des sujets importants tels que le chômage, la retraite, le consentement, la lutte des classes, le patriarcat… et bien-sûr l’amour ! Parce que derrière ces textes brutaux, elles souhaitent un monde meilleur et surtout, elles font réfléchir. Une énergie contagieuse à partager en live pour reprendre des forces !

Mss Frnce, c’est du punk hardcore pour toutes et tous, rapide et incisif ! Depuis 2015, le groupe parisien a sorti pas moins de cinq EP, un format qui leur colle à la peau : court et impactant. Cette année et à l’heure où nous écrivons ces lignes, le groupe tease la sortie de son sixième opus, « VI », avec un concept malicieux : la sortie d’un titre tous les six du mois, pendant six mois. Le verdict définitif tombera donc en novembre, mais d’ici là, si l’on s’en tient aux premiers titres déjà dévoilés (et déjà clipés !) « Et si » et « La Liesse », attendez-vous à leur formule signature : des petites bombes sonores d’une à deux minutes en moyenne, dans lequel le groupe envoie tout à une vitesse ébouriffante, avec les tripes et avec le cœur. Un chaos sincère à vivre en live dans un seul et unique but : passer un moment fort ensemble !

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

