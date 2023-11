Petit-déjeuner chanté Paul B Massy, 9 décembre 2023, Massy.

Petit-déjeuner chanté Samedi 9 décembre, 10h30 Paul B gratuit, sur réservation au 01 69 75 12 80 ou à contact@paul-b.fr

Nous vous proposons ces rendez-vous gratuits pour profiter, en famille et en toute simplicité, de découvertes artistiques autour de différentes thématiques présentes cette saison.

Attention, les places sont limitées, pensez à réserver !

Avec Carole Dutouquet-Moreau, chanteuse et musicienne

Exploration créative et participative autour de la voix et du chant en famille

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

en famille atelier