AllttA (20syl & Mr. J. Medeiros) (+1ère partie Goldencut) Paul B Massy, 8 décembre 2023, Massy.

AllttA ou la rencontre de deux artistes prolifiques : d’un côté 20syl, tour à tour leader d’Hocus Pocus puis Dj au sein du collectif C2C avec lequel il a remporté moultes distinctions, et de l’autre Mr. J. Medeiros, MC des Procussions et chanteur au sein de Knives. De cette collaboration transatlantique naîtront 3 albums, dont le dernier (Curio Part 1) est la preuve que chacun se pousse mutuellement à s’aventurer dans de nouvelles contrées sonores, où se mêlent organique et électronique à la production de 20Syl, tout en laissant la part belle aux textes denses de Mr. J. et à son flow fiévreux et ciselé. Une émulsion donnant lieu à des prestations scéniques qui ne sont pas en reste et où l’énergie compacte du combo couplée à leur scénographie hypnotisante ne laissent pas insensibles.

Lorsque la section rythmique de Dirty Deep croise la route du rappeur Américain Eli Finberg, en résulte un hip-hop traversé par le rock et l’électro sublimé par un flow caverneux flirtant autant avec le rap que le spoken word. A coups de batterie brute, de machines savamment orchestrées et de textes frondeurs, le trio Goldencut a trouvé la meilleure forme pour aborder les thèmes qui lui sont chers.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

