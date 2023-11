Teknibal avec Turfu + Ciac Boum + Poolidor + Maitre Mim’s Paul B Massy, 2 décembre 2023, Massy.

Teknibal avec Turfu + Ciac Boum + Poolidor + Maitre Mim’s Samedi 2 décembre, 18h00 Paul B Plein 18€ / Réduit – Adhérents 14€ / Abonnés 10€

À la croisée d’un bal populaire et d’une free party, le Teknibal n’a qu’un seul et unique but : FAIRE DANSER !!! Ici musiques traditionnelles et électroniques en tous genres viendront s’accoupler le temps d’une soirée magique de 18h à minuit pour faire bouger toutes les gambettes de l’Essonne de 9 à 99 ans.

Fête hybride, le Teknibal est un dancefloor intemporel et extraordinaire où la musique poitevine, berberichonne et la techno cohabitent dans la joie et la frénésie. Généré par la danse, l’état de transe collective sera le liant de cette boum sans limite de genre. Réunion de déhanchés élastiques, rondes électriques ou polka twerkée, chacun·e trouvera son mouvement totem dans cet ensemble de réjouissances.

Au programme :

Turfu – Techno champêtre et accordéonnée

Ce duo relève le pari de mêler les rythmes dansants de l’accordéon et les répétitions abstraites de l’électronique.

Ciac Boum – Trad explosif du Poitou

Ce trio propose une musique énergique et inventive, empreint de l’héritage traditionnel du Poitou.

Poolidor – Electro Berberichonne

Un duo vielle à roue et platines pour une joute hypnotique entre folklore berrichon et transe gnawa.

Afin de préparer au mieux vos déhanchés les plus osés et autres « funky moves », vous pourrez participer à un atelier d’initiation aux danses et musiques traditionnelles avant les concerts, de 18h à 19h à Paul B.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ https://www.facebook.com/paulb.lasalle/;https://twitter.com/paulblasalle?lang=fr;https://www.facebook.com/lesprimeursdemassy/ [{« type »: « link », « value »: « https://paul-b.fr/evenements/ciac-boum-turfu-poolidor/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@paul-b.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 75 12 80 »}] Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00

musique concert