Poney Club #19 : Triinu + Shaker Poisson + Gabriel Kröger + Von Madz
Samedi 25 novembre, 20h00
Paul B
6 Allée de Québec 91300 MASSY
Massy 91300 Essonne Île-de-France
01 69 75 12 80
http://paul-b.fr/
Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

