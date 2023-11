Poney Club #19 : Triinu + Shaker Poisson + Gabriel Kröger + Von Madz Paul B Massy, 25 novembre 2023, Massy.

Organisées dans le cadre du dispositif d’accompagnement de la scène locale, les soirées labellisées « Poney Club » sont l’occasion de venir découvrir, en entrée libre, les groupes qui travaillent dans les studios de Paul B. Comme toujours, on vous promet une soirée éclectique et remplie de belles trouvailles musicales, en compagnie de cette scène émergente pleine de vitalité et qui travaille juste à côté de chez vous ! Le programme précis sera à découvrir sur notre site internet… Laissez-vous tenter par la curiosité, l’aventure et la découverte !

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France http://paul-b.fr/ Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

musique chanson