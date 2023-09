Les Primeurs de Massy | Soir 4 Paul B Massy, 4 novembre 2023, Massy.

Les Primeurs de Massy | Soir 4 Samedi 4 novembre, 20h00 Paul B Billet soirée : 20€ / ABO : 14€ / Forfait 2 soirs : 36€ / Forfait 3 soirs : 48€ / Forfait 4 soirs : 56€

Ishkero

Ce quintet parisien a pris le temps de maturer son son dans tout ce que la capitale compte de caves, clubs et autres bouges dont la musique s’échappe par les soupiraux. Près de dix ans qu’ils peaufinent ce jazz progressif au son très rock. Ils aiment quand ça bastonne, ils aiment préparer les solos avec de longs crescendos épiques, bref, préparez-vous à un vrai voyage !

Clair

Chanteuse à la voix pleine d’espièglerie, Clair défend une certaine idée d’une pop à la française, légère et grâcieuse, drôle et irrévérencieuse. Une « sunshine pop » plus vendéenne que californienne si l’on en croit sa chanson “St Gilles Croix de Vie” ! Légèreté funky, (grande) variété, tournures bossa, arrangements jazz, elle nous a concocté une visite de sa « Maison Magique » en douze titres ensoleillés et charmeurs, éClairants !

Oriane Lacaille

Nouveau fruit gorgé de saveurs de cette terre musicale qu’est la Réunion, Oriane Lacaille, chanteuse et multi-instrumentiste que nous avions découvert dans le duo Bonbon Vodou, explore désormais en trio les mystères de la créativité hors-norme de ce confetti perdu en océan indien. Avec la douceur des comptines ou la force des percussions, elle chante ses joies et ses colères, en assimilant son héritage familial dans une personnalité en Or …

Bandit Bandit

Duo à la Bonnie and Clyde (oui c’est facile), ces deux Bandit nous font connaître les affres d’un rock incandescent et abrasif, du rock de maintenant, infusé au psychédélisme mais ne se refusant pas une vraie sensibilité mélodique. L’usage du français dans le texte renforce la singularité et l’honnêteté d’un propos ancré dans une culture du rock made in France, poétique et rageur. Garage garage !

Chien Méchant

Duo batterie – claviers fortement influencé par la pop culture des années 70 et 80, ce gentil molosse mélange de manière explosive les codes de l’électro, du jazz, du disco et du rock psyché. Ses prestations scéniques dégagent une énergie folle, les compos sont souvent dansantes, parfois planantes, et les textes en anglais ou français sont parlés, chantés, souvent trafiqués … Un peu plus Pitbull que Labrador celui-là donc !

