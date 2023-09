Les Primeurs de Massy | Soir 3 Paul B Massy, 3 novembre 2023, Massy.

Les Primeurs de Massy | Soir 3 Vendredi 3 novembre, 20h00 Paul B Billet soirée : 20€ / ABO : 14€ / Forfait 2 soirs : 36€ / Forfait 3 soirs : 48€ / Forfait 4 soirs : 56€

Ladaniva

Fondé du côté de Lille par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi-instrumentiste Louis Thomas, ce projet est un véritable antidote à la morosité. Leur musique semble être une sorte de potion magique du 3ème millénaire, concoctée dans un chaudron où ils auraient jeté pêle-mêle folk arménienne, cuivres balkaniques, déhanchés créoles, rythmiques maloya ou contrepoint reggae ! Ladanivaste comme le monde …

YellowStraps

D’abord duo (de frangins bruxellois), YellowStraps est désormais le projet du seul Yvan Murenzi. Il garde avec brio le cap d’une néo-soul hybride, aux teintes r’n’b, jazz et hip-hop. Sa voix suave se promène avec agilité, sautant allègrement de l’anglais au français, du rap à la soul. Entre boucles de guitare électrique, piano flottant, beats downtempo ou rythmiques sensuelles, YellowStraps ne cesse de s’affranchir des codes pour s’imposer comme l’un des artistes phare de la soul moderne.

Martin Luminet

Il fait partie de ces chanteurs qui sondent leurs propres fissures pour engager un dialogue avec leur auditoire. Introspectives, ses chansons ne sanglotent jamais mais le mettent à nu, parfois crûment. C’est rude, c’est lucide, ça n’épargne ni son époque ni lui-même mais c’est cette prise de risque et cette sincérité qui le rendent si touchant… ainsi que son humour et son sens de l’autodérision sur scène ! Lumineux.

Fils Cara

Issu de la scène rap (et stéphanoise), Fils Cara en a gardé une certaine scansion et un goût affirmé pour les formules affûtées. Mais il laisse désormais son goût pour la pop, le disco ou la grande variété inonder des chansons qui explorent avec vulnérabilité un romantisme grunge, mêlant élégamment et intensément rap, pop, variétés, souvenirs intimes et angoisses contemporaines, laissant entrevoir le Fils sous la Cara-pace !

Form

Articulant influences en tous genres (techno, pop, hip hop, ambient) autour de la voix envoûtante de son chanteur, le trio nous livre un sommet de soul-folk hypnotique au son parfaitement maîtrisé, compact et ample à la fois. Quoi de plus naturel pour ces trois garçons citant Fink, James Blake ou encore Radiohead dans leurs multiples et primordiales inspirations ! Des oreilles bien Formées.

