FESTIVAL LES PRIMEURS DE MASSY Paul B Massy, 1 novembre 2023, Massy.

FESTIVAL LES PRIMEURS DE MASSY Paul B a lieu à la date du 2023-11-01 à 20:00:00.

Tarif : 22 à 22 euros.

Zaho de SagazanÉclair poétiqueLe nouveau renouveau de la chanson française éternelle a 23 ans, excusez du peu, et nous envoûte (et avec nous la France entière on dirait) tout au long d’une « Symphonie des éclairs » électronique et maîtrisée. Cette héritière assumée de Barbara ou Brel sait dire la profondeur des sentiments ou l’insondable fragilité de l’être en peu de mots, dans une économie poétique rare, sur un lit de prods électro tout à fait du 21ème siècle ! Ça gaze pour Zaho …chien noirPop à textesIl n’a rien d’un molosse ce chien noir ! Il raffole plutôt des chansons en clair-obscur, petites perles mélodiques qui puisent dans l’évocation des paradis perdus de son enfance près de l’Océan mais sans jamais verser dans la mélancolie, ou alors avec délicatesse, à l’image de sa signature vocale singulière et gracile, soutenue par des arrangements lumineux de guitares, pianos et programmations électroniques. Beaucoup plus Labrador que Pitbull !HanamiChanson électronisanteEn japonais, ce mot désigne le fait de se délecter du spectacle très éphémère de la floraison des cerisiers. En français, il désigne un duo de musiciens pratiquant une chanson électronique teintée d’influences pop et hip hop. Aux urgences d’un monde qui semble s’écrouler, ils opposent tendresse et lucidité, clairvoyance et poésie pour hurler l’envie de ne pas en rester là, de ne pas se satisfaire de ce constat et de parier sur la beauté comme remède à l’anxiété … Hanami pour la vie ?PoiL UedaRencontre du 3ème typeRencontre hautement sensible du rock organique et débraillé du groupe PoiL avec la tradition ancestrale du récit épique chanté japonais, incarné ici par Junko Ueda dont la voix posée et sinueuse, la force narrative et le charisme offrent un contrepoint audacieux aux acrobaties sonores des Poilus. Avouez que vous nous auriez pris pour des fous si on vous avait dit qu’un jour vous alliez secouer la tête sur un rituel bouddhiste d’éloignement des esprits ou le récit d’une bataille navale médiévale !!!SatelittesTurkish DelightAprès Altin Gün ou Lalalar, on remet ça avec les Satellites, une autre sensation de ce revival tellement grisant de la pop psychédélique turque ! Alors certes le combo est israélien, mais sa musique puise tout autant dans la musique folk anatolienne que dans les structures traditionnelles des gammes moyen-orientales, le rock psyché européen mais aussi le funk ou la disco. Tout ça pour vous promettre un concert en apesanteur, ce qui est le moins qu’on puisse attendre d’un Satellites !

Réservez votre billet ici

Paul B

6, ALLÉE DU QUEBEC Massy 91300

