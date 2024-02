PAUL ADAM LE SEMAPHORE Nantes, samedi 16 mars 2024.

Pensionnaires pendant 16 saisons consécutives du célèbre Caveau de la République, après avoir mené la Revue du non moins célèbre Paradis Latin pendant 5 ans, Paul Adam est un étonnant One Man Shower à la personnalité rare. Avec des sketches qui frôlent les 10 millions de vues sur le net, ce splendide Bouffon, entre férocité et tendresse, est un hurluberlu dévastateur qui écroule de rire le spectateur imprudent, le malmène dans une succession de cascades bouillonnantes, le plonge dans l’humour des mots et des images. Attention au départ, cramponnez vous et jubilez.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

LE SEMAPHORE 9 BD VINCENT GACHE 44200 Nantes 44