Paul Adam 8 Quai Vendeuvre Théâtre à l'Ouest Caen Calvados

2023-01-20 20:30:00

Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre

Caen

Calvados A 65 ans, Paul Adam part en tournée pour la première fois de sa carrière !

Celui qui a été la tête d’affiche du caveau de la république pendant 20 ans, la tête d »affiche du don camilo vient d’écrire son tout premier spectacle « À 60 ans, je découvre … »

Paul Adam jette son regard de sénior sur la société à travers sa vie, ses expériences.

contact@theatrealouest-caen.fr https://theatrealouest.com/caen

