Le 2 septembre 2023, le marathon des châteaux du Médoc revient !

Classé par les Américains parmi les 10 plus beaux marathons du monde, le Marathon du Médoc est certainement le premier pour sa convivialité et son ambiance festive et colorée. Serez-vous le 10 septembre 2022, à Pauillac, pour vous lancer dans une aventure joyeuse, gourmande et sportive ?!

« Le Marathon des Châteaux du Médoc fait son Cinéma », c’est le thème de déguisement de cette édition 2022 – se costumer est en effet un classique de la course ! Ce pourrait être aussi ce qui qualifie chaque participant tant l’épreuve requiert d’endurance pour enchaîner la vingtaine de tests «œno-sportifs» dans les appellations de Pauillac, Saint-Julien, Haut-Médoc et Saint-Estèphe, les 55 animations et points de dégustations variés du parcours !

Le rendez-vous commence la veille et s’achève le dimanche, s’adressant aux coureurs comme à ceux qui les accompagnent et qui les soutiennent, associant animations, bonne chère, dégustations, danse et feu d’artifice, à Pauillac et dans les communes alentours.

Un programme riche à découvrir sur le site internet de l’événement.



