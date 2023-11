Lecture jouée « Calamity Jane, lettres à sa fille » Co-production Vita Nova et Ezika Pauillac, 19 janvier 2024, Pauillac.

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Lecture jouée pour un rétro-projecteur, deux micros, une guitare et une vie.

Au gré des lettre écrites à sa fille qu’elle a abandonné jeune, nous suivons de manière chronologique le cheminement de la vie chaotique de Martha Canary « vagabonde infréquentable » pour l’époque, éprise d’aventures et de liberté, qui fut indéniablement une rebelle.

Ce spectacle vous est proposé par le Réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’Ile dans le cadre de « Variations autour du portrait » dans vos bibliothèques..

The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you:

Reading performed for an overhead projector, two microphones, a guitar and a life.

Through letters written to her daughter, whom she abandoned at a young age, we chronologically follow the chaotic life of Martha Canary, an « uninvited vagabond » for her time, enamored of adventure and freedom, who was undeniably a rebel.

This show is brought to you by the Médoc C?ur de Presqu’Ile library network as part of the « Variations autour du portrait » program in your libraries.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

Una lectura realizada para un retroproyector, dos micrófonos, una guitarra y una vida.

A través de cartas escritas a su hija, a la que abandonó muy joven, seguimos en orden cronológico la caótica vida de Martha Canary, una « vagabunda no invitada » para su época, enamorada de la aventura y la libertad, que fue innegablemente una rebelde.

La red de bibliotecas del Médoc Cœur de Presqu’Ile le ofrece este espectáculo en el marco del ciclo « Variaciones en torno al retrato » en sus bibliotecas.

Das Fremdenverkehrsamt Médoc-Vignoble informiert Sie :

Gespielte Lesung für einen Overhead-Projektor, zwei Mikrofone, eine Gitarre und ein Leben.

In Briefen an ihre Tochter, die sie als junges Mädchen verlassen hat, verfolgen wir chronologisch den Verlauf des chaotischen Lebens von Martha Canary, einer für die damalige Zeit « unauffälligen Landstreicherin », die Abenteuer und Freiheit liebte und unbestreitbar eine Rebellin war.

Diese Aufführung wird Ihnen vom Bibliotheksverbund Médoc C?ur de Presqu’Ile im Rahmen der Reihe « Variations autour du portrait » in Ihren Bibliotheken angeboten.

