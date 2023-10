Vivement Noël ! à Pauillac Pauillac, 9 décembre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

Nous vous donnons rendez-vous pour la 3ème édition de la manifestation Vivement Noël ! En plus du marché de Noël, de nombreuses animations sont prévues.

Programme à venir..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We look forward to seeing you at the 3rd Vivement Noël event! In addition to the Christmas market, there’s plenty of entertainment on offer.

Program to come.

Le esperamos en la 3ª edición de Vivement Noël Además del mercado navideño, habrá muchas actividades de ocio.

Programa a continuación.

Wir freuen uns, Sie zur dritten Ausgabe der Veranstaltung Vivement Noël begrüßen zu dürfen! Neben dem Weihnachtsmarkt sind auch zahlreiche Animationen geplant.

Programm folgt in Kürze.

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Médoc-Vignoble