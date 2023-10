Sortie course à pied Pauillac, 29 octobre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

L’Association Sport Médoc Santé organise une sortie course à pied, dans le cadre d’Octobre Rose.

Sur inscription par téléphone.

Tous à vos baskets pour la bonne cause !.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 11:30:00.

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Association Sport Médoc Santé is organizing a running outing as part of the Pink October campaign.

Registration by telephone.

Get your sneakers on for a good cause!

La Association Sport Médoc Santé organiza una salida pedestre en el marco de la campaña Octubre Rosa.

Inscripción telefónica obligatoria.

¡Ponte las zapatillas por una buena causa!

Der Verein Sport Médoc Santé organisiert im Rahmen des Rosa Oktobers einen Laufausflug.

Anmeldung per Telefon erforderlich.

Alle an die Laufschuhe für einen guten Zweck!

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Médoc-Vignoble