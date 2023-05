Vibre Festival : Leonkoro Quartet 17 Rue de Roland, 26 mai 2023, Pauillac.

Grand gagnant du Concours International de Quatuor à cordes de Bordeaux en 2022, où il a réussit l’exploit de convaincre le jury, le public et le jeune public, grâce notamment à son interprétation effrénée de la fugue de l’opus 59 n°3 de Beethoven, le Leonkoro Quartet ouvre cette année le Festival Vibre ! au Château Lafite Rothschild.

Programme :

Joseph Haydn, Quatuor en ut majeur, opus 33 n°3, L’Oiseau

Erwin Schulhoff, Cinq pièces pour quatuor à cordes

Maurice Ravel, Quatuor à cordes en fa majeur

. Jonathan Masaki Schwarz, violon

. Amelie Cosima Wallner, violon

. Mayu Konoe, alto

. Lukas Minoru Schwarz, violoncelle.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . EUR.

17 Rue de Roland

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Grand winner of the Bordeaux International String Quartet Competition in 2022, where they succeeded in convincing the jury, the public and the young audience, thanks in particular to their frantic interpretation of the fugue from Beethoven’s Opus 59 No. 3, the Leonkoro Quartet opens this year’s Vibre! Festival at Château Lafite Rothschild.

Program :

Joseph Haydn, Quartet in C major, opus 33 n°3, The Bird

Erwin Schulhoff, Five pieces for string quartet

Maurice Ravel, String Quartet in F major

. Jonathan Masaki Schwarz, violin

. Amelie Cosima Wallner, violin

. Mayu Konoe, viola

. Lukas Minoru Schwarz, cello

Gran vencedor del Concurso Internacional de Cuartetos de Cuerda de Burdeos en 2022, donde logró convencer al jurado, al público y a la joven audiencia, gracias en particular a su frenética interpretación de la fuga del Opus 59 nº 3 de Beethoven, el Cuarteto Leonkoro abre este año el Festival ¡Vibre! en el Château Lafite Rothschild.

Programa:

Joseph Haydn, Cuarteto en do mayor, opus 33 n°3, El pájaro

Erwin Schulhoff, Cinco piezas para cuarteto de cuerda

Maurice Ravel, Cuarteto de cuerda en fa mayor

. Jonathan Masaki Schwarz, violín

. Amelie Cosima Wallner, violín

. Mayu Konoe, viola

. Lukas Minoru Schwarz, violonchelo

Das Leonkoro Quartet ist der große Gewinner des Internationalen Streichquartettwettbewerbs von Bordeaux 2022, bei dem es das Kunststück fertigbrachte, die Jury, das Publikum und das junge Publikum zu überzeugen, vor allem dank seiner ungezügelten Interpretation der Fuge aus Beethovens Opus 59 Nr. 3. Das Leonkoro Quartet eröffnet dieses Jahr das Festival Vibre! auf Château Lafite Rothschild.

Das Programm :

Joseph Haydn, Quartett in C-Dur, Opus 33 Nr. 3, Der Vogel

Erwin Schulhoff, Fünf Stücke für Streichquartett

Maurice Ravel, Streichquartett in F-Dur

. Jonathan Masaki Schwarz, Violine

. Amelie Cosima Wallner, Violine

. Mayu Konoe, Viola

. Lukas Minoru Schwarz, Violoncello

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Médoc-Vignoble