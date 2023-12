Atelier CANVAS : travailler son Business model avec l’ADIE Pauillac Dauprat, 26 janvier 2024, Dauprat.

Atelier CANVAS : travailler son Business model avec l’ADIE Vendredi 26 janvier 2024, 09h30 Pauillac

Un projet de création d’activité ?

Venez travailler votre Business plan avec l’ADIE

Le business model décrit précisément comment l’entreprise va gagner de l’argent et créer de la valeur :

je vends quoi, auprès de qui, de quelle façon, dans quel but et pour quel bénéfice ?

Vous prendrez connaissance et travaillerez sur les trois étapes:

•Donner une description générale à son projet

• Représenter le modèle économique de son entreprise

• Définir ses priorités

Pauillac 33250 Pauillac Dauprat Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/200508 »}]

Atelier S’informer