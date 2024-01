Don de sang à Pauillac Salle des fêtes Pauillac, lundi 12 février 2024.

Don de sang à Pauillac Salle des fêtes Pauillac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 15:00:00

fin : 2024-02-12 19:00:00

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Vous êtes attendus à la salle des fêtes, faites un don et sauvez des vies. Faites un cadeau rare et précieux !

Sur R.V.

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Vous êtes attendus à la salle des fêtes, faites un don et sauvez des vies. Faites un cadeau rare et précieux !

Sur R.V.

.

Salle des fêtes Rue Edouard de Pontet

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Don de sang à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Médoc-Vignoble