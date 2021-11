Paucourt – 4es Journées des créateurs et des métiers d’art Salle de la Clairière –, 13 novembre 2021, Paucourt.

Paucourt – 4es Journées des créateurs et des métiers d’art ———————————————————- ### Samedi 13 et dimanche 14 Novembre 2021 ### Salle de la Clairière Reportées 2 fois pour cause de pandémie, elles auront enfin lieu les samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021. Ouverture au public – samedi de 10 h à 19 h – dimanche de 10 h à 18 h 23 exposants. Invitées d’honneur : – Carole Redais, de la Manufacture Langlois de Blois, restauratrice, conservatrice et créatrice de tapisseries – Anne-Sophie Toniazzi, styliste, créatrice de mode, de Chartres Un large éventail de la création, des loisirs créatifs aux métiers d’art les plus sophistiqués, voire les plus rares. Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Toutes les informations, avec la liste exhaustive des exposants, flyer, formulaire de contact sur le site internet officiel : Paucourt – Journées des Créateurs et des Métiers d’art 2021 : [[http://ricjasforetmontargis.wifeo.com/paucourt-journees-des-createurs-et-des-metiers-dart-2021.php](http://ricjasforetmontargis.wifeo.com/paucourt-journees-des-createurs-et-des-metiers-dart-2021.php)](http://ricjasforetmontargis.wifeo.com/paucourt-journees-des-createurs-et-des-metiers-dart-2021.php) Facebook : [[https://www.facebook.com/PaucourtJourneesCreateursMetiersdArt2021](https://www.facebook.com/PaucourtJourneesCreateursMetiersdArt2021)](https://www.facebook.com/PaucourtJourneesCreateursMetiersdArt2021)

Salle de la Clairière – 120 rue de l’Eglise 45200 PAUCOURT Paucourt Loiret



