Animations à la Maison de la Forêt Paucourt Animations à la Maison de la Forêt Paucourt, 21 octobre 2023, . Animations à la Maison de la Forêt 21 octobre – 5 novembre Paucourt Durant les vacances scolaires de Toussaint du 21 octobre au 5 novembre 2023, la Maison de la Forêt de l’Agglomération Montargoise propose de nombreuses activités sur le thème « reptiles et champignons ». Possibilité de s’inscrire pour l’escape game « Trésor d’amphibien » ou de découvrir le jeu d’enquête sur les reptiles et retrouver le coupable pour sauver le forestier parti en forêt. Paucourt Paucourt [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 17 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondelaforet@agglo-montargoise.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-11-05T13:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00 FMACEN045V50B706 ©Maison de la forêt Détails Autres Lieu Paucourt Adresse Paucourt Lieu Ville Paucourt latitude longitude 48.0395;2.78932

Paucourt https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//