PAUC Handball – NANCY Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

PAUC Handball – NANCY Aix-en-Provence, 11 février 2022, Aix-en-Provence. PAUC Handball – NANCY Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence

2022-02-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-11 22:00:00 22:00:00 Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Les aixois affronteront l’équipe de Nancy. Venez supporter le PAUC Handball à l’occasion de la 16e journée de Liqui Moly StarLigue, vendredi 11 février à 20h à l’Arena du Pays d’Aix ! secretariat@paysdaixhandball.com +33 4 65 26 02 90 https://www.paysdaixhandball.com/ Les aixois affronteront l’équipe de Nancy. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Arena du Pays d'Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Ville Aix-en-Provence lieuville Arena du Pays d'Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

PAUC Handball – NANCY Aix-en-Provence 2022-02-11 was last modified: by PAUC Handball – NANCY Aix-en-Provence Aix-en-Provence 11 février 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône