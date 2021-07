Pau ville anglaise (villas du quartier Trespoey) Pau, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Pau.

Pau ville anglaise (villas du quartier Trespoey) 2021-07-20 10:00:00 – 2021-07-20

Pau Pyrénées-Atlantiques

La visite à ne pas manquer ! Entre les folies architecturales et les anecdotes inédites, cette visite permet une vision d’ensemble sur le Pourquoi ? Le Qui ? Le Comment ? Le Où ? Et le quand ? Pau est-elle devenue une ville « anglaise » ?

Les villas San Carlos, Beït Rahat et Nitot sont de splendides exemples pour planter le décor !

En sus, nous découvrirons le square Georges Besson et ses gigantesques sequoias et le discret mais magnifique jardin japonais de Kofu.

Caroline Barrow

dernière mise à jour : 2021-07-08 par