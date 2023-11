Let’s Show ! THEATRE SAINT LOUIS, 31 décembre 2023, PAU.

Let’s Show ! THEATRE SAINT LOUIS. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 22:30 (2023-12-31 au ). Tarif : 31.0 à 37.0 euros.

Les plus grands succès des années 80 à nos jours dans un show ultra dynamique ! Retrouvez les plus grands succès de Starmania, Madonna, Michael Jackson, Je vais t’aimer, Joe Dassin, Céline Dion… Des tubes, de la musique, des chorégraphies, de la joie et le décompte de minuit avec les chanteurs et danseurs ! 6 chanteurs – 6 danseurs Chorégraphies : Séverine Rolin et Frédéric Fuertes Let’s Show !

THEATRE SAINT LOUIS PAU Rue Saint Louis 64000

