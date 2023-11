Dans les Yeux d’Emilie THEATRE SAINT LOUIS, 31 décembre 2023, PAU.

Dans les Yeux d’Emilie THEATRE SAINT LOUIS. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 18:00 (2023-12-31 au ). Tarif : 31.0 à 37.0 euros.

Émilie n’est pas très jolie. Et elle vieillit dans son manoir, toute seule avec sa mère, l’intrigante Reine. C’est très dur pour une princesse de ne pas arriver à se marier. Et quand on a tout essayé, quand il n’y a plus d’espoir, il faut recourir à des moyens extrêmes, voire même à de la sorcellerie… Et si la sorcière la plus douée du Royaume arrivait par une incantation à faire apparaître l’homme idéal ? Tout pourrait être beau, si ladite sorcière n’était pas alcoolique. Et si elle ne faisait pas apparaître n’importe qui, n’importe quand… Un grand moment de rires, de joie et de chansons! Dans les Yeux d’Emilie

THEATRE SAINT LOUIS PAU Rue Saint Louis 64000

